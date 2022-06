Hoje é notícia no País e no Mundo

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) vão estar encerradas entre as 21:00 de hoje e até 09:00 de sexta-feira, prevendo-se também "constrangimentos" nas urgências de Pediatria do Hospital de Torres Vedras.

Também até às 08:00 de hoje, as utentes de ginecologia e obstetrícia que cheguem em ambulância ao Amadora-Sintra serão reencaminhadas para outros hospitais de Lisboa.

Na terça-feira, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) já tinha anunciado que as urgências de Obstetrícia do hospital de Portalegre iriam encerrar a partir das 05:00 de quarta-feira e até às 08:00 de sexta-feira.

Segundo um comunicado da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) divulgado na quarta-feira, as grávidas utentes do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo devem "dirigir-se/serão encaminhadas para outras unidades da rede", nomeadamente para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e para o Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, assim como para as maternidades da cidade de Lisboa que estarão a funcionar com normalidade, lia-se na nota.

Também na quarta-feira, fonte do Hospital Amadora-Sintra confirmou à Lusa que foi solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU/INEM) o reencaminhamento, entre as 20:00 desse dia e as 08:00 de hoje, de utentes de ginecologia e obstetrícia para outros hospitais da região de Lisboa, "assegurando a resposta em rede dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde".

No entanto, segundo a mesma fonte, o estabelecimento hospitalar "permanecerá em funcionamento, assegurando os cuidados necessários a doentes urgentes/emergentes que compareçam na unidade" pelos seus próprios meios.

Igualmente na quarta-feira, o Centro Hospitalar do Oeste admitiu a existência de constrangimentos nas urgências do Hospital de Torres Vedras e considerou "previsível que venham a ocorrer alguns constrangimentos na Urgência de Pediatria da Unidade de Torres na noite de 16 de junho".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Duas galerias portuguesas estão entre as cerca de 200, dos cinco continentes, que vão participar na Feira de Arte Contemporânea de Basileia, na Suíça, entre hoje e domingo.

A Galeria Pedro Cera e a Cristina Guerra Contemporary Art, ambas de Lisboa, vão estar presentes nesta feira que acolherá obras de cerca de 4.000 artistas, nas suas várias secções e eventos paralelos.

A Galeria Pedro Cera representa, entre outros artistas, Ana Manso, Miguel Branco, Vítor Pomar, Gil Heitor Cortesão, Dora Longo Bahia, David Claerbout, Gilberto Zorio e Matt Keegan.

Por seu turno, a galeria Cristina Guerra Contemporay Art representa atualmente artistas como Ângela Ferreira, João Paulo Feliciano, João Maria Gusmão, João Pedro Vale + Nuno Alexandre Ferreira, Mariana Gomes, João Onofre, Matt Mulican e Sabine Horning, entre outros.

ECONOMIA

Os ministros das Finanças da zona euro debatem hoje a nomeação do próximo diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), cargo ao qual concorre o ex-ministro João Leão, quando se admite falta de consenso entre os 19.

Além de João Leão, concorrem ao cargo o ex-ministro das Finanças luxemburguês Pierre Gramegna e o antigo chefe de gabinete do comissário europeu da Economia Marco Buti, sendo que um destes três nomes irá substituir o alemão Klaus Regling, que é diretor executivo do MEE desde a sua criação, em 2012, e termina o seu mandato no início de outubro.

A discussão acontece na reunião anual do Conselho de Governadores do MEE, o órgão máximo de tomada de decisões do organismo, que é composto por representantes governamentais de cada um dos 19 acionistas do mecanismo, os países do euro, com a pasta das Finanças. Portugal está representado, pelo ministro da tutela, Fernando Medina.

***

Os ministros das Finanças do euro discutem hoje, numa reunião do Eurogrupo, o alargamento da moeda única à Croácia, depois de a Comissão Europeia ter recomendado ao Conselho a entrada de Zagreb na zona euro a 01 de janeiro de 2023.

A Comissão Europeia recomendou ao Conselho, no início do mês, a entrada da Croácia na zona euro, após concluir que o país reúne todas as condições para a adoção da moeda única.

Bruxelas aponta que "o Conselho [Ecofin] tomará as decisões finais sobre a adoção do euro pela Croácia na primeira quinzena de julho".

INTERNACIONAL

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, inicia hoje uma visita de dois dias a Lisboa, a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho.

A principal opositora ao regime do Presidente da Bielorrússia em exercício, Aleksandr Lukashenko, cuja legitimidade ela não reconhece, será hoje recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse à Lusa o responsável da Diplomacia do gabinete de Tikhanovskaya.

A opositora bielorrussa, distinguida em 2020 com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, encontrar-se-á na sexta-feira, com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e com o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Da agenda da visita de Tikhanovskaya, consta ainda um encontro com o presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto, bem como um encontro com a diáspora bielorrussa em Portugal.

LUSOFONIA

O Cabo Verde Investment Forum arranca hoje na ilha do Sal, com o objetivo de atrair investimentos do setor privado para a economia cabo-verdiana, em áreas como o turismo, economia azul, transportes marítimo e aéreo e energias renováveis.

Com o lema "Cabo Verde is Open to the World" ('Cabo Verde está aberto ao Mundo'), o encontro de dois dias pretende ser "um instrumento privilegiado de mobilização de investimentos para o setor privado cabo-verdiano", promovendo o acesso dos empresários e promotores nacionais aos mercados de capitais nacionais e internacionais.

Nesta quarta edição, que contará com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a presidir ao ato de abertura, estarão em destaque, como os principais eixos de desenvolvimento sustentável do país, os setores da Economia Digital, Economia Azul, Energias Renováveis, Transporte Marítimo e Aéreo, Serviços Financeiros, Agro-negócio e Turismo.

O fórum regressa ao país após duas edições realizadas no estrangeiro, sendo organizado pelo Governo, em parceria com a Cabo Verde Tradeinvest, entidade pública que promove a captação de investimento estrangeiro para o arquipélago, e segue a orientação política do executivo de diversificação da economia e forte aposta no setor privado.

SOCIEDADE

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que se realiza em Lisboa no final do mês, é hoje apresentada na sede da ONU, em Nova Iorque, pelo sub-secretário-geral da organização para os Assuntos Económicos e Sociais, e secretário-geral da conferência, Liu Zhenmim, e pela representante permanente de Portugal na ONU, Ana Paula Zacarias.

Na informação à imprensa sobre as expectativas para a conferência estará também a representante permanente adjunto do Quénia junto das Nações Unidas, Njambi Kinyungu. O Quénia organiza com Portugal a segunda conferência da ONU sobre os oceanos.

A humanidade tem estado em "guerra" contra a natureza e os oceanos, que enfrentam uma crise multidimensional impulsionada pelas alterações climáticas, a sobrepesca, a perda de habitat e a poluição, dizem as Nações Unidas, que esperam que a conferência de Lisboa, de 27 de junho a 01 de julho, produza inovações e soluções orientadas pela ciência para responder a essa emergência ambiental.

A conferência de imprensa de hoje em Nova Iorque acontece um dia depois de a iniciativa coorganizada por Portugal ter sido também apresentada em Lisboa pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia e do Mar, João Gomes Cravinho e António Costa Silva.

***

A PSP vai reforçar a partir de hoje e até 05 de setembro o policiamento em praias, zonas turísticas e de diversão noturna, festivais e arraiais, no âmbito da operação Verão Seguro 2022.

No quadro da mesma operação, que se estende a todo o país, a polícia irá reforçar o patrulhamento das principais estradas de acesso a zonas balneares.

Em comunicado, a PSP pede às pessoas para que "planeiem as suas deslocações de férias, procurando evitar horas de grande frequência, e conduzam de forma cautelosa, nomeadamente em estrito cumprimento da velocidade máxima admitida" e evitando o uso de telemóvel.