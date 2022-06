África do Sul aumenta para 42,4 mil milhões comércio com os países BRICS

O Presidente da África do Sul anunciou, esta segunda-feira, que o comércio com os países do grupo BRICS, que integra também Brasil, Rússia, Índia e China, atingiu 702 mil milhões de rands (42,4 mil milhões de euros) no ano passado.

"Em 2021, mais de 17% das exportações da África do Sul destinaram-se a outros países do BRICS, e mais de 29% das nossas importações vieram desses países", explicou Cyril Ramaphosa, numa nota semanal divulgada na página oficial da Presidência da República sul-africana.

"Esses países são, portanto, parceiros comerciais importantes e o valor desse comércio continua a crescer. O comércio total da África do Sul com outros países do grupo BRICS atingiu 702 mil milhões de rands em 2021, aumentando dos 487 mil milhões de rands [29,4 mil milhões de euros] em 2017", revelou.

Ramaphosa destacou também "o papel crucial dos parceiros do BRICS na reconstrução do país", nomeadamente após a pandemia de covid-19.

O Presidente sul-africano participa quinta-feira na 14.ª Cimeira de Líderes do BRICS, juntamente com os seus homólogos do Brasil, Rússia, Índia e China, numa reunião virtual presidida pelo chefe de Estado chinês Xi Jinping.

"Mais amplamente, a cimeira desta semana visa inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global que seja mais inclusivo, sustentável e justo. Através da reforma do sistema multilateral, incluindo as Nações Unidas, e reorientando a atenção e os recursos da comunidade global para a agenda de desenvolvimento sustentável, o grupo BRICS pode apoiar uma recuperação global sustentada e equitativa", frisou.