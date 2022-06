Escócia lança campanha para convocar um segundo referendo de independência

A primeira-ministra da Escócia, a nacionalista Nicola Sturgeon, lançou hoje uma a campanha para convocar um segundo referendo sobre a independência da região, que espera que se possa realizar até ao final de 2023.

Nicola Sturgeon, em declarações ao grupo de comunicação britânico BBC, referiu que estava a lançar formalmente a campanha para o referendo "número dois" sobre a saída da Escócia do Reino Unido, ao qual a região está unida desde 1707.

A primeira-ministra escocesa pretende divulgar uma série de documentos para justificar a realização de uma nova consulta, depois de no primeiro referendo - realizado em setembro de 2014 - 55% dos escoceses rejeitarem a separação, contra 45% que apoiaram a independência.

"Se soubéssemos em 2014 tudo o que sabemos agora sobre o caminho que o Reino Unido iria tomar, tenho certeza de que a Escócia teria votado 'sim' na época", disse Sturgeon, numa referência à saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').

No referendo sobre a permanência ou saída da UE em junho de 2016, a Escócia votou pela permanência, mas o resultado final para todo o Reino Unido foi o da saída.

O primeiro documento que Nicola Sturgeon irá lançar vai comparar a Escócia a outros países europeus e explicará porque a Escócia beneficiará com a independência.

Mais tarde, Sturgeon espera divulgar documentos relacionados com a moeda, impostos, defesa, segurança social e reformas, participação na UE e comércio.

"A conclusão muito clara é que a Escócia estaria muito melhor como país independente", afirmou a primeira-ministra escocesa, sublinhando que o objectivo é que o referendo seja legal, oficialmente reconhecido.

O Governo do primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson opõe-se a uma nova votação sobre a independência, dizendo que esta questão foi resolvida com o primeiro referendo.