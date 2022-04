Dois regressos na lista de convocados do Marítimo para visita a Paços de Ferreira

Os regressos de Matheus Costa e Pedro Pelágio, depois de ambos terem cumprido castigo na última jornada, diante o Tondela, são as notas mais salientes na lista dos 20 jogadores convocados pelo treinador Vasco Seabra, para o jogo de amanhã em Paços de Ferreira, com início marcado para as 15h30.

Em sentido inverso, tal como foi anunciado, de fora fica o médio Diogo Mendes, que se lesionou no último jogo. Também o médio-ofensivo Stefano Beltrame será ausência, pois permanece a recuperar da lesão contraída no gémeo da perna esquerda.

Nota ainda para a estreia do guarda-redes brasileiro, Victor Eudes, habitual titular da formação sub-23, que substitui Miguel Silva, por estar infectado com covid-19.

Lista de Convocados:

Guarda-redes: Paulo Victor e Vitor Eudes;

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Júnior, Fábio China, Leonardo Andrade e Vítor Costa;

Médios: Rafik Guitane, Edgar Costa, Ivan Rossi, Bruno Xadas, Miguel Sousa, André Teles e Pedro Pelágio;

Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio Bauque, Henrique Rafael e Joel Tagueu;