PSD demarca-se do programa do executivo e pede "menos Estado e mais sociedade civil"

O presidente do PSD, Rui Rio, demarcou-se hoje do programa de Governo, defendendo que este documento deveria ter "menos Estado e mais sociedade civil", com maiores apoios às empresas e menor carga fiscal.

No encerramento do debate sobre o programa do XXIII Governo Constitucional, na Assembleia da República, em Lisboa, Rui Rio referiu que "por força dos resultados eleitorais, o PS tem toda a legitimidade para formar Governo e apresentar o programa que muito bem entende", mas o PSD não se revê neste documento nem nesta "postura política".

"Por nós, haveria mais rigor e menos facilitismo; mais visão de longo prazo e menos preocupações com o marketing; mais espírito reformista e menos foco na comunicação social; mais apoio às empresas e menos carga fiscal; e, muito claramente, menos Estado e mais sociedade civil", defendeu.

O líder dos sociais-democratas defendeu ainda a necessidade de "revisitar a Constituição, reformar o sistema eleitoral, modernizar a lei dos partidos políticos e o seu funcionamento, promover a descentralização e modernizar a Justiça reforçando a sua eficácia e a transparência no seu funcionamento".

"São aspetos fundamentais para devolver a ação e a decisão a quem verdadeiramente se empenha ao serviço do interesse coletivo e não em prol do interesse que mais lhe convém. Era isto, que gostaríamos de ver vertido nas intenções políticas para esta legislatura. É isso que não descobrimos na vontade política de quem nos vai continuar a governar.", frisou.