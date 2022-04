Torneio 'Cada Criança uma Infância' termina este sábado no Padel Centro Caniço

O torneio 'Social de Padel Cada Criança uma Infância – Torneio de Consciencialização contra os maus-tratos infantojuvenis', dinamizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz, termina este sábado, no Padel Centro Caniço.

Este será um dia onde se disputam os jogos das meias-finais e das finais, "havendo entre ambas partes um momento cultural a cabo da Academia de Artes 'Arts Lab' do Ricardo Vasconcelos, tecladista dos Amor Electro. A Comissão conta ainda com a presença no recinto de Filipe Sousa, Presidente da Associação de Padel da Madeira".

De acordo com nota à imprensa, haverá ainda sorteio de vários prémios "que foram sendo doados por vários parceiros que se associaram a esta causa naquele que se pretende também que seja um momento em que os jogadores e suas famílias possam socializar e passar algum tempo de qualidade".

"Esta iniciativa que não seria possível sem as sinergias criadas entre todos e sem a entrega do grupo de trabalho que a dinamizou, Mónica Gonçalves e Catarina Matos, respetivas Presidente e Secretária da Comissão e membros da Comissão Restrita, e das Comissárias da Comissão Alargada, Ana Raquel Teixeira e Mariusky Spínola, bem como do “padrinho” Fábio Leal e das pessoas que com ele colaboraram, são a prova de que somos capazes, todos e todas, de nos juntarmos e trabalharmos com objetivos comuns em prol das nossas crianças e jovens permitindo-lhes serem “aquilo que lhes dermos… que seja Amor", termina a nota.