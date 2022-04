CPCJ do Funchal alia-se ao 'Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância'

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal volta a juntar-se às celebrações do 'Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância', em Abril, cujo mote é 'serei o que me deres…que seja amor'.

"A campanha do Laço Azul, que apadrinha este mês de sensibilização, teve origem em 1989, na Virgínia, Estados Unidos, quando Bonnie W. Finney teve a iniciativa de colocar uma fita azul na antena do seu carro, de modo a demonstrar a sua dor face aos acontecimentos trágicos de que tinham sido vítimas os seus netos. Rapidamente, o movimento ganhou dimensão mundial, demonstrando que o efeito da preocupação de um cidadão pode ser eficaz no despertar das consciências de uma comunidade", refere nota à comunicação social

Por esse motivo, de forma simbólica, foi colocado o laço azul nos Paços do Concelho, num evento que contou com a presença da Presidente da CPCJ, Fátima Fernandes, e da sua equipa, bem como, do Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, da adjunta da vereadora da CMF, Carla Baptista de Freitas, de representantes das juntas de freguesia do concelho e de alunos da Escola EB1/PE de São Filipe.

Este foi o evento que marcou o arranque das actividades programadas para este mês e que envolverão escolas do concelho do Funchal, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. O objectivo é trazer e levar a comunidade a debater e a aprofundar esta temática.

Como resultados destas actividades, os resultados serão expostos no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 19 de Abril, data em que esta Comissão promove uma conferência para instituições da cidade e público em geral.

"A mensagem da CPCJ para assinalar este mês é a de que todos podemos e devemos ser defensores das nossas crianças e jovens, sensibilizando a comunidade e prevenindo os maus-tratos na infância e juventude", termina.