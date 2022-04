Artigos óticos educativos para crianças

A Madeira Optics apresenta uma ampla gama de artigos relacionados com várias áreas, nomeadamente astronomia, biologia, observação da natureza, entre outras.

Especialmente fabricados para crianças até aos 14 anos, os nossos produtos têm a garantia de uma qualidade/preço extremamente incrível, dando assim a possibilidade de os mais jovens despertarem a sua curiosidade e de terem o seu próprio telescópio, microscópio ou outro artigo de forma muito acessível.

Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter um instrumento ótico, mas que sempre o desejaram, então esta poderá ser a sua oportunidade para visitar a vasta gama de produtos da Madeira Optics quer através do nosso site, quer através da nossa loja física, no Funchal.

Zelando pela educação e pelos tempos de lazer dos mais novos, a Madeira Optics aposta na qualidade, nos preços acessíveis e num aconselhamento personalizado, adequado a cada caso. Os nossos instrumentos óticos são feitos maioritariamente de plástico de excelente qualidade, resistente às pancadas e com uma durabilidade superior.

Exemplo disso, é um dos nossos kits mais conhecidos e solicitados do nosso catálogo de crianças: o Levenhuk MTB3 LabZZ que inclui um microscópio, telescópio e uns binóculos. Este é o kit perfeito para as crianças que se iniciam no mundo maravilhoso da observação, despertando a sua curiosidade para detalhes que certamente irão surpreender.

O telescópio do kit Levenhuk LabZZ MTВ3 é um refrator de nível iniciante capaz de mostrar os planetas do sistema solar e outros objetos astronómicos a um jovem astrónomo. A sua ampliação atinge 120x. O kit inclui um espelho diagonal, o que é ótimo para as observações terrestres confortáveis. O espelho faz com que as imagens produzidas sejam corretamente orientadas na vertical. O telescópio vem com uma montagem altazimutal fácil de usar.

Aprender a utilizar este dispositivo demora apenas alguns minutos. O tripé é feito de alumínio e a sua altura é ajustável.

Para além do MTB3 temos outros kits que são recomendados para crianças e que certamente iram despertar interesse. Basta visitar o site da Madeira Optics e clicar no botão onde diz “Para crianças” e verificar todos os artigos disponíveis.

www.MadeiraOptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850