Mercado dos Lavradores acolhe amanhã a Feira Temática de Antiguidades e Alfarrabista

O Mercado dos Lavradores recebe esta quinta-feira, 7 de Abril, a Feira Temática de Antiguidades e Alfarrabista, no novo espaço reservado para Feiras e Eventos, situado no último piso (3.º) do emblemático edifício.

A feira decorre das 9 às 18 horas e contará com a presença de 12 participantes.

Nas próximas quintas-feiras, o Mercado dos Lavradores acolhe ainda a Feira Temática de Artesanato, a 21 de Abril, e a Feira Temática de Gastronomia, a 28 de Abril. Estas iniciativas são da responsabilidade da Divisão de Mercados da Câmara Municipal do Funchal.

Confira o cartaz mensal das feiras temáticas do Mercado dos Lavradores