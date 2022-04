Filipe Sousa revoltado por Santa Cruz ficar "de fora" do investimento do GR para gestão das águas

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, aproveitou o período de antes da ordem do dia da reunião camarária desta quinta-feira, 7 de Abril, para expressar a sua “tristeza e revolta” pelo facto de o Governo Regional, através da secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, tornar público esta quinta-feira, 7 de Abril, através do JM, um plano de investimento de 140 milhões de euros para captação e combate às perdas de água, "deixando Santa Cruz completamente de fora".

“Isto mexe comigo e não consigo ficar calado, porque estamos a falar do segundo concelho em termos de população, que é completamente ignorado, mesmo estando a realizar um trabalho meritório no combate às perdas de água com fundos próprios e com fundos comunitários”, disse o autarca, acrescentando que a maioria dos avisos para acesso a esses fundos comunitários são feitos "à medida do sistema regional, o que permite que o grande bolo vá para a Águas e Resíduos da Madeira, apesar de a totalidade dos municípios aderentes não chegar a um terço da população de Santa Cruz".

Lamento que uma governante, que deveria trabalhar para todos os madeirenses, ignore o segundo maior concelho da Região, apesar de saber que temos um projecto de recuperação das perdas de água orçado em 14 milhões de euros, dos quais foi dado conhecimento ao Governo Regional. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

O autarca disse ainda que foi com a gestão do JPP que "se começou a dar atenção às perdas de água", questão "completamente ignorada" pelo PSD.

O presidente da Câmara de Santa Cruz confessou "não ter fé" nos fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência e num Governo que "não sabe olhar para um sector primordial como um todo".

O Governo Regional só governa, nesta matéria, para os municípios aderentes, mas garanto que enquanto for presidente não vou entregar nenhum sector estratégico a uma empresa pública. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Na reunião de câmara de hoje foi aprovada a extensão do suplemento de penosidade e insalubridade, que vai passar a abranger os trabalhadores do CRO e da limpeza urbana, chegando a 113 funcionários.