'Madeira Vista do Céu' retrata "história e a identidade” de um povo

Foi lançada esta segunda-feira, 4 de Abril, a segunda edição do livro 'Madeira Vista do Céu – From the Sky' do fotojornalista Gregório Cunha. A obra, revista e aumentada, inclui dois capítulos dedicados às ilhas Desertas e às ilhas Selvagens, com fotografias áreas, captadas através de 'drone'.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidiu a cerimónia de apresentação, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, onde disse que além do registo fotográfico a obra retrata a “história e a identidade” de um povo.

Por estas paisagens deslumbrantes podemos visualizar memórias desde a descoberta da Madeira, o povoamento, a ocupação do próprio território e o uso que foi dado aos solos ao longo de muito anos. Este livro vem acrescentar mais uma peça na divulgação da nossa identidade cultural. José Manuel Rodrigues

As ilhas Selvagens “ganham uma maior importância neste livro, uma vez que, muito em breve, serão a maior área marinha protegida total da Europa, com a aprovação de um Decreto Legislativo no Parlamento Regional” e do novo regime jurídico da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, aproveitou para informar o Presidente do Parlamento madeirense.

Na ocasião, o secretário regional de Turismo e Cultura destacou que o livro que “faz a diferença e inaugura uma nova forma de vermos as coisas, numa visão de cima para baixo”. “A obra desperta interesse não só para quem nos visita, mas acima de tudo para os residentes”, constituindo assim uma “verdadeira homenagem à Região Autónoma da Madeira”, afirmou Eduardo Jesus.

O livro tem o prefácio de Vicente Jorge Silva, “que era para ter saído na primeira edição”, revelou o autor. “É a concretização de um sonho com cerca de 20 anos que surgiu na primeira vez em que andei de helicóptero, numa viagem do Porto Santo para a Madeira”, confidenciou Gregório Cunha, perante a plateia. “O drone foi a ferramenta que trouxe essa possibilidade de realizar as fotografias que sonhara”, concluiu.

'Madeira Vista do Céu – From the Sky' é um livro de fotografia que pretende ser “objecto de fruição estética e de prazer visual” e uma obra para quem visita o arquipélago madeirense.