Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal salvou 4 vidas no 1.º trimestre deste ano

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal já desencadeou 8 acções das quais resultaram 4 vidas salvas, no primeiro trimestre deste ano. A informação parte da Marinha Portuguesa, que fez o balanço dos primeiros três meses do ano.

"Na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa ocorreram , até ao momento, 57 ações em que foram salvas 68 pessoas. Na área sob a coordenação do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas em janeiro, fevereiro e março, 42 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 69 pessoas", indica a nota.

Estes números significam uma taxa de eficácia do serviço neste início do ano que se mantém superior a 99%. "​​​​​Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha Portuguesa, da Autoridade Marítima Nacional (AMN), da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial do Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no Mar (INEM CODU-MAR), dos Serviços Nacionais e Regionais de Protecção Civil e Bombeiros, das Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos", explica.

​Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios.