Dia Mundial do Tai Chi Quan e Chi Kung assinalado hoje em Machico

O Dia Mundial do Tai Chi Quan (Taiji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) é um evento assinalado anualmente no último sábado do mês de Abril para divulgar e promover as práticas de Tai Chi Chuan e Qi Gong em muitos países. Por este motivo, hoje, 30 de Abril, realizou-se uma open day, aula gratuita em Machico.

Foi uma sessão especial efectuada junto ao Forte da Nossa Senhora do Amparo, na praça do Fórum. Uma iniciativa do mestre João Nelson Gonçalves, coordenador e orientador do grupo de artistas marciais "Shaolin Kung-fu a Dança do Dragão" da Associação Porto da Cruz Trail Team, e contou com o apoio da Câmara Municipal de Machico.

O treinador deste grupo João Nelson Gonçalves, com formação académica em engenharia industrial, dedicado atualmente à hotelaria e restauração, sempre levou a sua atividade desportiva em paralelo com a sua vida de estudante e profissional. Iniciou a sua formação marcial aos 7 anos de idade e conseguiu manter-se sempre activo a treinar no seu tempo livre e a dar aulas, no Porto da Cruz. Na sequência do interesse e bons resultados deste dia, também serão realizadas aulas todos os sábados das 9h00 às 10h00, neste mesmo local junto ao forte.

Nelson como todos o conhecem, formou-se no instituto de artes marciais chinesas "Shaolin Kung-fu a Dança do Dragão, fundada no continente americano, nomeadamente, na Venezuela em 1976, pelo seu Diretor Luís Chang, que graças a sua visão fez uma parceria com mestres de grande trajetória como Tai She Che (Dài Shí Zhé) Su Yu Chang e Fu Shun Nan (Fú Song Nán), peritos em algum e verdadeiros estilos de Wu-Shu (Kung-fu) Tradicional da China e discípulos diretos do grande mestre Liu Yun Qiao (Liu Yun Chiao) quem foi um dos fundadores da escola Wutan.

Durante quase de 50 décadas, graças à dedicação e esforço dos mestres e alunos, estas escolas têm atingido grande respeito e reconhecimento internacional, para continuar a formar atletas que têm feito do Wu-Shu uma forma de vida.

Actualmente o diretor da sede principal da Dança do Dragão é o mestre Yunys Zapata, cinturão negro 7º Tuan, campeão mundial em 1986, quem já visitou a Madeira por primeira vez em 2019 e estará de novo de visita no próximo mês.

O representante desta escola na Ilha da Madeira e Portugal é o seu discípulo João Nelson Gonçalves, cinturão negro 5º Tuan recentemente atingido, a viver na ilha desde 2003, quem receberá o cinto das mãos do seu mestre.