Escola EB23 Caniço e Conservatório no ‘UnConference’

Angelizabel Freitas, docente na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço, também exercendo funções na Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, está a representar as referidas escolas na conferência nacional ‘UnConference Mentes Empreendedoras’, a convite da entidade organizadora ‘Global Teacher Prize Portugal’, em parceria com o Programa Inspira o Teu Professor.

Conferência teve lugar hoje, no Porto.

A intervenção da docente no ‘UnConference’, evento que decorre hoje em Vila Nova de Gaia e conta com a presença de professores de todo o país, incide nos projectos audiovisuais e cinematográficos que tem vindo a desenvolver nas duas escolas, com destaque para a autonomia e proactividade dos alunos, e que resultaram em vários prémios e reconhecimentos regionais, nacionais e internacionais.

Recorde-se que Angelizabel Freitas havia sido nomeada para o Global Teacher Prize Portugal, em 2019, por mérito da adopção de práticas educativas assentes em metodologias activas, com comprovada taxa de sucesso.

A Escola do Caniço recebeu recentemente um voto de louvor, atribuído pela Câmara Municipal de Santa Cruz, não só pela curta-metragem ‘A Mala’, mas também pela certificação Educamedia, graças aos vários trabalhos fílmicos implementados e desenvolvidos pela professora, permitindo à escola a obtenção, e pela primeira vez, de um selo de excelência e qualidade, tornando-a numa escola de referência na RAM, no que concerne à realização de produtos audiovisuais.