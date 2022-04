Badminton madeirense conquista 17 pódios

Decorreu este fim de semana, ontem e hoje, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, a 2.ª Jornada Nacional Não Seniores S9, S11, S13 e S15, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Participaram nesta jornada nacional três clubes filiados (Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Club Sports da Madeira), representados pelos seus atletas a competir nos escalões Não Seniores Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Em destaque nesta 2.ª jornada estiveram, em Não Seniores, os atletas Sub-15, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), em Singular Homens, Pares Homens, fazendo dupla com o atleta João Fernandes e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava), atleta que viria a se sagrar Campeã na vertente, de Sub-15 Singular Senhoras e Vice-Campeã na vertente de Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva (CDCE), em Sub-11, a atleta Matilde Freitas (Club Sports da Madeira) que se sagrou Campeã em Singular Senhoras e Vice-Campeã em Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Henrique Pereira (Club Sports da Madeira), e Simão Campos (Club Sports da Madeira), que se sagrou Campeão em Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Leonor Silva (Club Sports da Madeira) e Vice-Campeão em e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Henrique Pereira (Club Sports da Madeira).



Uma nota de referência aos atletas, Leonor Silva (Club Sports da Madeira) que se sagrou Vice-Campeã em Sub-11 Singular Senhoras, Pedro Freitas (Club Sports da Madeira) que se sagrou em Sub-13, Vice-Campeão em Singular Homens e Pares Mistos, fazendo par com a atleta Lara Nascimento (Clube Desportivo da Ribeira Brava).

De realçar também, o 3.º Lugar do pódio, alcançado pelos atletas, Andreia Agrela (Clube Desportivo e Recreativo do Prazeres) e Lara Nascimento (Clube Desportivo e Recreativo do Prazeres) em Sub-13 Singular Senhoras, e fazendo dupla em Sub-13 Pares Senhoras, a dupla Lara Ferreira (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) | Núria Nascimento (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) em Sub-15 Pares Senhoras, e em Sub-15 Pares Mistos, pela dupla João Fernandes (Club Sports da Madeira) | Ana Pinto (CCRM).

Ainda de enaltecer que esta jornada marcou o primeiro pódio a nível Nacional dos atletas, Matilde Freitas (Club Sports da Madeira), Henrique Pereira (Club Sports da Madeira) e Simão Campos (Club Sports da Madeira).