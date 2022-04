Mais 10 toneladas de ajuda humanitária seguem da Madeira para Lisboa

Na passada terça-feira, 29 de Março, saiu da Madeira, a bordo do navio 'Rebecca S', da GS LINES (Grupo Sousa), o quarto contentor com 10 toneladas de ajuda humanitária para o povo ucraniano.

Em cerca de um mês, a operação logística de ação humanitária promovida pela Associação dos Ucranianos em Portugal, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o Grupo Sousa, já permitiu o envio para Portugal Continental de quatro contentores com bens essenciais doados pelos madeirenses, num total de 25 toneladas de alimentos, medicamentos e roupa, dá conta Valentyna Chan.

A representante da Associação dos Ucranianos em Portugal, na Madeira, refere que a prioridade neste momento é "a doação de alimentos como barras energéticas, bolachas, chás, enlatados, papas para bebés, leite em pó, mas também artigos de higiene pessoal como pasta de dentes, detergentes corporais, fraldas (adulto e bebé), kit primeiros socorros (ligaduras, desinfetantes, analgésicos)" e volta a apelar À solidariedade dos madeirenses.

Exortamos toda a população e instituições para que continuem a apoiar esta causa, e que os bens doados sejam entregues na LOGISLINK-Cancela.

Valentyna Chan sublinha ainda que o movimento humanitário promovido na Região "superou, em pouco tempo", as "melhores expectativas" do grupo.

As dádivas continuam a chegar, diariamente, às instalações da LOGISLINK-Cancela, através da contribuição de anónimos, associações, comerciantes, empresas, escolas, entidades públicas e organizações religiosas.