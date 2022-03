Madeira envia 18 toneladas de bens para a Ucrânia

18 toneladas de bens alimentares, artigos de higiene pessoal, roupas para adultos e crianças, artigos domésticos, carrinhos de bebés, andarilhos e cadeira de rodas seguiram hoje num contentor de 22 pés, tendo como destino a Ucrânia.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, esteve hoje nas instalações do Grupo Girão, na cerimónia do fecho do contentor, onde seguirão os bens de primeira necessidade para a população ucraniana.

Esta é uma iniciativa do Grupo Girão, em parceria com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e a Associação de Ucranianos de Portugal – Delegação da Madeira, que deu início a uma campanha solidária de angariação de bens de primeira necessidade, há duas semanas, e que contou com os donativos dos cerca de 100 colaboradores da empresa e da população da freguesia da Quinta Grande.

Rui Abreu elogiou a solidariedade do Grupo Girão e instou outras empresas a seguirem-lhe as pisadas.

O Grupo Girão é um exemplo para outras empresas. Não só fez a recolha [dos donativos], como tratou de toda a logística, e assumiu o transporte para Lisboa". Rui Abreu

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa anunciou que já teve contactos para colaborar com outras entidades privadas.

Nós apadrinhámos e acarinhámos esta iniciativa solidária do Grupo Girão e estamos disponíveis para fazê-lo com outras empresas (…). A Direcção Regional já foi contactada por outras entidades, agora aguardamos a concretização dessas iniciativas”. Rui Abreu

Disse ainda que o Governo está a receber "as pessoas que aqui queiram permanecer”, referindo que a maioria dos refugiados que escolhe a Madeira para se estabelecer é porque possui redes de apoio de familiares que estão na Região há vários anos.

Ainda assim, “a maioria opta por ficar no continente [europeu] à espera que o conflito acabe para depois poder regressar mais facilmente ao seu país”.

Já CEO do Grupo Girão, Denise Nunes, sublinhou a importância da solidariedade em tempos de guerra e falou sobre a responsabilidade social da empresa.

“O contentor está prestes a sair [hoje à tarde, dia 30 de Março]. Vai em direcção a Lisboa. A partir de Lisboa será encaminhado pela Associação Portuguesa de Ucranianos, que irá fazer distribuição pelos países onde há mais necessidade de acordo com o tipo de produtos”, frisou,

A representante da Associação dos Ucranianos de Portugal – Delegação da Madeira, Pavlo Banach, que está na Madeira há 17 anos, agradeceu os donativos.

Sentimos muito a ajuda, o apoio e o carinho do povo madeirense. Isso dá-nos força. Uma força que transmitimos aos nossos compatriotas que tanto precisam, tendo em conta as dificuldades que estão a passar.” Pavlo Banach

Lembrou também que, neste momento existem 10 milhões de deslocados na Ucrânia, o mesmo número de pessoas que constituem toda a população de Portugal, sendo que cerca de 4 milhões saíram do país. Pavlo Banach falou numa situação de extrema necessidade por parte de toda população, referindo que “toda a ajuda é bem-vinda.”