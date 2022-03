Banco Alimentar da Madeira pede ajuda para reforçar doações

O Banco Alimentar da Madeira está a prestar ajuda alimentar imediata a casos sinalizados de famílias ucranianas, pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, através das Instituições Parceiras, as quais procedem à entrega dos alimentos às famílias identificadas, mantendo a sua forma pilar de intervenção - ajuda articulada entre as instituições/entidades que sinalizam os casos e as que recebem os alimentos nas áreas locais, onde se encontram alojadas as famílias referenciadas.

“Considerando as limitações de stock do Banco Alimentar, fazemos um apelo às empresas do ramo alimentar/produção, no sentido do reforço das suas doações em géneros, de modo a fazer chegar a ajuda alimentar tão necessária, neste momento difícil”, reforça a instituição, em nota de imprensa.