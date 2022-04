Orçamento do Estado é aprovado na generalidade

A proposta do Orçamento do Estado para este ano -OE2022 - acaba de aprovada na generalidade, como já era esperado que viesse a acontecer. O documento contou apenas com os votos favoráveis do Partido Socialista, com a maioria que detém a permitir aprovar a proposta sozinho. Os deputados únicos do PAN e Livre abstiveram-se.

O diploma foi aprovado pelos 120 deputados do PS, que tem maioria absoluta dos 230 lugares no parlamento, e teve as abstenções dos deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares. O PSD, que tem 77 deputados, Chega (12), Iniciativa Liberal (oito), PCP (seis) e BE (cinco) votaram contra a proposta, totalizando 108 votos.

A proposta orçamental baixa agora à comissão de Orçamento e Finanças para o debate na especialidade, subindo depois ao plenário para a votação final global.