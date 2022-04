Tome nota da agenda deste sábado, dia 30 de Abril

08h00: Conferência de Agentes de Turismo do Reino Unido, no Hotel Savoy Palace;

09h00: III Encontro de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da RAM, no Pestana-Fórum - Casino da Madeira;

09h00: Final da 3.ª Etapa Atlântico Padel Tour, no Centro de Padel e Lazer;

10h00: IX Encontro de Leitura em voz alta 'Ler com amor', no auditório da Reitoria - Colégio Jesuitas;

10h00: Reunião da Comissão Política do PS Madeira, na sede do Partido Socialista - Rua da Alfândega;

10h00: VIII Congresso Regional dos TSD/M (Trabalhadores Social-democratas da Madeira, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Fórum Machico;

10h00: Abertura do 'Espaço Confiança', na Rua do Bispo;

10h30: Visita temática para comemorar o Dia da Mãe 'Santas Mães!', naCasa Colombo – Museu do Porto Santo;

10h30: Visita temática para comemorar o Dia da Mãe 'Santas Mães!', na Casa-Museu Frederico de Freitas;

15h30: Leixões defronta o Nacional em jogo a contar para a II Liga, no Estádio do Mar;

16h30: V Concurso de Vinhos, na Praça do Município;

17h00: Marítimo joga frente ao Benfica em jogo a contar para a I Liga, no Estádio do Marítimo;

18h00: Concerto ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

18h00: A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, visita a ExpoTropical – 5.ª Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais, no Cais 8, junto à Praça do Povo - Funchal;

18h30: Conferência de Imprensa da Iniciativa Liberal, em Câmara de Lobos;

19h00: 70.º Aniversário do Clube Naval com a presença da cantora Bárbara Tinoco, Dj João Canada e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues;

20h30: Concerto dos Akoustic Junkies, no Barreirinha Bar Café;

21h00: Concerto da Orquestra Jazz do Funchal, no Centro de Congressos da Madeira.