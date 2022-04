Jackpot de 173 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave do sorteio do concurso 034/2022 desta noite do Euromilhões, pelo que para o próximo sorteio, na terça-feira, está reservado um jackpot acumulado de 173 milhões de euros.

Segundo informação avançada pela Santa Casa da Misericórdia, no sorteio de hoje houve um apostador internacional que conseguiu o segundo prémio, no valor de 1,222 milhões de euros. A Portugal chegou apenas o quarto prémio, a quatro apostadores, que arrecadaram um total de 1.186,64 euros cada.