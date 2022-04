A Madeira tem-se afirmado como uma Região aliada à inovação e novas tecnologias e à elevada qualificação dos seus trabalhadores.

A deputada Sónia Silva sublinhou, numa visita à empresa de consultoria NearSoft Solution, no âmbito do Roteiro sobre Emprego, promovido pelo Grupo Parlamentar do PSD, que temos vindo a assistir a um crescimento do número de empresas nas áreas tecnológicas que tem contribuído para diversificar a economia, o que se tem revelado um bom indicador da atractividade do mercado regional.

Segundo a deputada, esta nova dinâmica obriga a uma maior aposta, quer do Governo Regional, quer do sector privado, na formação indicada para os vários sectores em ascensão.

Sónia Silva salientou que são vários os parceiros do Governo Regional neste processo de elevação das qualificações dos trabalhadores, dando como exemplos a Universidade da Madeira, a StarUp Madeira, o Instituto de Qualificação, o Instituto de Emprego da Madeira, e mesmo as empresas.

“Esta aposta na qualificação, e também na reconversão de competências, tem contribuído para que, hoje, tenhamos na Região um emprego mais qualificado, que tem sido decisivo para o crescimento e afirmação das empresas e para o desenvolvimento e qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses”, disse.

A deputada reforçou que só com “empresas fortes e com capital humano qualificado é que há melhor desenvolvimento económico e social na Região”.

A este propósito referiu que o Plano de Plano de Recuperação e Resiliência reserva verbas consideráveis para promover a formação e acelerar a transição digital, “duas premissas que irão contribuir para continuar a elevar a Região e aumentar o número de profissionais devidamente qualificados”.