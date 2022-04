Exportações dos países lusófonos para Macau sobem 31% no primeiro trimestre

As exportações de mercadorias dos países lusófonos para Macau subiram 31% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Nos primeiros três meses do ano, o valor exportado pelos países de língua portuguesa para a região administrativa especial chinesa foi de 213 milhões de patacas (25 milhões de euros), de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já o montante importado de mercadorias de Macau pelo bloco lusófono cresceu 11,6% em termos anuais, ficando-se pelas 325 mil patacas (38,1 mil euros).

Macau registou no período em análise um valor total do comércio externo de mercadorias de 42,4 mil milhões de patacas (cinco mil milhões de euros), mais 28,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021.