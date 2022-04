Lucros da AstraZeneca caem 75,2% para 362 ME no 1.º trimestre

A empresa farmacêutica AstraZeneca (AZ) informou hoje que obteve lucros atribuíveis no primeiro trimestre de 386 milhões de dólares (cerca de 362 milhões de euros), menos 75,2% que no mesmo período do ano passado.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a AZ afirma que o lucro antes de impostos para o trimestre foi de 553 milhões de dólares (524 milhões de euros), menos 65% do que nos primeiros três meses de 2021.

As receitas totais da empresa para o período foram de 11.390 milhões de dólares (cerca de 10.706 milhões de euros), mais 55,6% que no primeiro trimestre de 2021.

De acordo com o fabricante anglo-sueco de medicamentos, o lucro operacional caiu 53% entre Janeiro e Março deste ano para 878 milhões de dólares (825 milhões de euros).

No comunicado, a AZ afirma que o aumento das receitas reflecte o crescimento em toda a empresa, tal como as vendas de medicamentos para o setor da oncologia.

O CEO (Chief Executive Officer) da empresa, Pascal Soriot, disse hoje que "2022 está a ter um forte começo para a AstraZeneca, uma vez que os medicamentos oncológicos geraram um crescimento de 18% das vendas de produtos, apesar da covid-19 continuar a ter impacto no diagnóstico e tratamento do cancro".

Soriot acrescentou que existem planos para criar um novo centro estratégico de investigação e desenvolvimento no coração do centro científico de Cambridge, Massachusetts (EUA), em linha com os seus compromissos de "sustentabilidade", que serão concebidos "de acordo com os mais elevados padrões ambientais".