PSD afirma que apoio às empresas salvou postos de trabalho

O apoio às empresas durante a pandemia foi fundamental para a manutenção dos postos de trabalho. A conclusão é do grupo parlamentar do PSD que, hoje, visitou a ECAM, uma empresa na área da contabilidade, consultoria e gestão.

Na ocasião, Carlos Fernandes fez questão de salientar o papel destas empresas no acompanhamento e no aconselhamento dos seus clientes e parceiros e referiu que o mesmo foi fundamental para potenciar e concretizar as ajudas disponibilizadas pelo Governo Regional, numa fase complicada durante a pandemia de covid-19.

De acordo com o deputado, foram esses apoios que possibilitaram a sustentabilidade dos postos de trabalho. Foram também "essenciais para a retoma económica a que temos assistido e que tem ajudado a diminuir, de forma acentuada, o desemprego na Madeira".

“Hoje apresentamos bons indicadores em termos de redução da taxa do desemprego e do desemprego registado e isso só é possível porque houve, da parte do Governo Regional, a coragem de tomar as medidas certas com vista a apoiar o funcionamento das empresas e a manutenção dos postos de trabalho e em criar as melhores condições para o investimento e criação de novos empregos”, disse.