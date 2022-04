PSD recomenda requalificação e abertura de esquadras da PSP na Madeira

Depois de uma Primeira apreciação, foi remetido para debate em plenário o Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado "pela construção e requalificação das esquadras da Polícia de Segurança Pública na Madeira”, confirmou o vice-presidente da Comissão Especializada de Política Geral e Juventude, Adolfo Brazão.

A recomendação pede ao Governo da República, que, urgentemente, “crie condições para que sejam tomadas as diligências necessárias para a requalificação de esquadras da Polícia de Segurança Pública da Ponta do Sol, da Calheta, de Câmara de Lobos, de Machico, de Santa Cruz e do Porto Santo e para a implementação de uma esquadra no Caniço, dotando-as dos necessários meios humanos, técnicos e logísticos para o bom desempenho das suas funções, visando a garantia do elementar direito das pessoas à segurança e ao bem-estar”.

A Comissão de Política Geral e Juventude pediu, hoje, à Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) um parecer sobre o Projecto de Decreto Legislativo Regional, do PSD, de “Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de Novembro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público”. Adolfo Brazão explicou que a AMRAM tem 10 dias para se pronunciar sobre o diploma, para depois do documento ser analisado pelos deputados, antes do debate em plenário.

Após a apreciação e a votação na especialidade, o Projecto de Resolução, do CDS/PP, pelo “cumprimento do Convénio Bilateral de Segurança Social subscrito em 1992 entre Portugal e a Venezuela”, foi remetido para votação final global, após ter sido alvo de algumas alterações introduzidas pelo partido autor do diploma.