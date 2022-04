Pedro Ramos destaca a importância da valorização dos recursos humanos na Saúde

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou esta quarta-feira, 20 de Abril, na V Convenção Nacional da Saúde, que se realizou na Ordem dos Médicos, em Lisboa.

Na oportunidade, o responsável pela tutela da Saúde e Protecção Civil na Região Autónoma da Madeira afirmou que a estratégia regional na área da Saúde passa pela promoção de politicas públicas na área da Saúde, em que o cidadão é o foco do sistema. Nesta fase, pós-pandemia, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) irá permitir uma atitude diferente perante as prioridades “não para recuperar, mas sim para recomeçar e reorganizar”, disse.

O governante recordou dois pontos fundamentais que fazem parte dos eixos do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Madeira: “A capacitação e a valorização dos recursos humanos e a digitalização”.

Pedro Ramos reforçou que os recursos humanos são o principal activo do Serviço Regional de Saúde, essenciais para o sucesso da saúde e, por esse motivo, salientou a importância do investimento em políticas de valorização dos recursos humanos: "Temos não só de capacitá-los, de manter a formação e diferenciação, mas também de valorizar as suas carreiras, as suas remunerações e criar condições de trabalho”. “Nós não vamos recuperar nada se não respeitarmos os profissionais de saúde, todos os que fazem parte do acto de saúde”, afirmou.

Na área da digitalização o governante destacou o investimento que está a ser feito, a par da inovação e da inteligência artificial. “Investir na digitalização significa, também, mais humanização nos cuidados de saúde”, reforçou.

Pedro Ramos integrou o painel 'A Modernização e Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, as Oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)', moderado pela bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, com a participação do presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), Victor Herdeiro, do director Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, Berto Cabral, e do vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Caldas de Almeida.

O programa da V Convenção Nacional da Saúde contemplou ainda a abordagem dos temas 'Saúde, Prioridades para a Legislatura 2022 – 2026' e 'Recuperação Assistencial Não covid'. O encontro teve como principal objectivo reflectir sobre um conjunto de premissas indispensáveis para uma melhor Saúde em Portugal.

A V Convenção Nacional da Saúde teve o Alto Patrocínio da Presidência da República “em reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Convenção Nacional da Saúde em prol do futuro da Saúde em Portugal”.