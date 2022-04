Moscovo admite preocupação com "actos terroristas" na Transnístria

A Rússia expressou hoje preocupação com a situação no território separatista moldavo da Transnístria e olha para os recentes incidentes naquela região como uma tentativa de arrastá-la para o conflito armado na Ucrânia.

"Condenamos veementemente as tentativas de envolver a Transnístria nos eventos na Ucrânia", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na conferência de imprensa semanal, acrescentando que Moscovo "considera os [recentes] acontecimentos como atos terroristas que visam desestabilizar a situação".

Na quarta-feira, as autoridades da região separatista pró-russa da Transnístria, na Moldova, declararam que uma vila que abriga um grande depósito de munições do exército russo, na fronteira com a Ucrânia, foi alvo de tiros.

"Estamos preocupados com a escalada das tensões na Transnístria, onde uma série de tiroteios e explosões em prédios e infraestruturas do Governo ocorreram nos últimos dias", acrescentou hoje Zakharova, assegurando que "será realizada uma investigação imparcial sobre cada pormenor do ocorrido" e alegando que as autoridades separatistas consideram tratar-se de ataques vindo de território ucraniano.

Kiev, no entanto, afirma que se trata de uma operação de "falsa bandeira" por parte da Rússia, com o objetivo de responsabilizar a Ucrânia pelos ataques, no contexto da ofensiva militar russa em curso no território ucraniano.

Estima-se que a Rússia tenha um contingente de cerca de 1.500 soldados permanentemente estacionados na Transnístria.

A Transnístria, território de apenas meio milhão de habitantes, a maioria eslavos, cortou relações com a Moldova após um conflito armado (1992-1993), no qual contou com ajuda russa.

Sob o Acordo para a Solução Pacífica do conflito da Transnístria, assinado em julho de 1992, a Rússia colocou 2.400 soldados para garantir a paz na área, mas esse contingente foi reduzido ao longo dos anos.

"Pedimos moderação e calma na Transnístria e instamos Chisinau e Tiraspol a retomar a procura construtiva de soluções para os problemas", concluiu Zakharova.