Fátima Silva candidata-se para dinamizar Casa do Povo

A actual presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo procedeu nesta sexta-feira à entrega das listas candidatas aos órgãos sociais da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, acompanhada de Graça Nóbrega. O acto eleitoral decorrerá na sede daquela instituição - Rua Manuel Gregório Pestana- no próximo dia 30 de Abril (sábado).

A acompanhar a autarca, educadora de infância de profissão, que se candidata à presidência da direcção, estão António José Rodrigues, conhecido rosto da cultura porto-santense, à Assembleia Geral e José Higino dos Santos, empresário da área do turismo, ao Conselho Fiscal.

Ao DIÁRIO, Fátima Silva ressalva “que a equipa que lidera não se candidata “ contra ninguém, mas, sim com "intuito de reabrir a Casa do Povo à sociedade civil”.

A actual presidente da assembleia municipal, afirma que a intensão é fruto “da constatação e do sentimento comum a este grupo de associados que lidero, de que o Porto Santo foi alvo de grandes transformações nas últimas duas décadas, sem que a Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade acompanhasse essas mesmas mudanças, angariando por exemplo novos associados e as mais valias que estes poderiam representar para a instituição”.

Por isso, uma das metas a que se compromete, desde logo, caso seja eleita é "rejuvenescer e aumentar o número de associados da Casa do Povo, para que esta cumpra efectivamente o seu desígnio, representando os mais variados quadrantes da sociedade porto-santense”.

A candidata a direção da casa do Povo do Porto Santo, é perentória quanto à necessidade de “abrir um novo ciclo e incutir uma nova dinâmica na Casa do Povo, à semelhança do trabalho outrora desenvolvido pela direcção da senhora professora Joana Justa Rosário Coelho, uma mulher a quem o Porto Santo muito deve”, destaca.

“O aproveitamento de fundos comunitários e respectiva canalização para a oferta formativa em diversas áreas, numa fase em que o tecido empresarial do Porto Santo carece de mão de obra com qualificações, a reactivação da Banda Filarmónica da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, o estabelecimento de protocolos com as diversas instituições de âmbito desportivo, cultural e social e a valorização das tradições e do património cultural do Porto Santo com a promoção de dois eventos anuais que engrandeçam esse legado”, são alguns dos ‘trunfos’ que Fátima Silva apresenta.

As eleições para a casa do Povo do Porto Santo, tem dois pretendentes a direcção: Fátima Silva e o actual presidente Cândido Pereira. O sufrágio vai acontecer no próximo Sábado, dia 30 de Abril.