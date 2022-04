Seis voos cancelados e dois divergidos

O avião da TUIfly que esta manhã divergiu para o Aeroporto das Astúrias, em Oviedo, Espanha, quando fazia a ligação entre Dusseldorf, Alemanha, e a Madeira. Entretanto chegou à Madeira mas não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, voltando a ser desviado, agora para as Ilhas Canárias.

Depois da escala imprevista em Espanha, que durou pouco mais de uma hora, o Boeing 737 retomou viagem em direcção à Madeira, falhou duas tentativas de aproximação à pista, seguindo agora para as ilhas Canárias.

Entretanto a última actualização (até às 11:30) do movimento aéreo programado para esta terça-feira no Aeroporto da Madeira, dá conta de seis voos cancelados, entre chegadas e partidas. Quatro da easyJet (Porto e Lisboa) e dois da Ryanair (Lisboa). Há ainda um outro voo divergido, a ligação Porto – Funchal operada pela Transavia, que acaba de aterrar no Porto Santo depois de falhar aterragem em Santa Cruz.

Embora condicionado pelo vento que ainda sopra forte, o movimento aéreo, mesmo com alguns constrangimentos decorrentes de atrasos, retomou alguma normalidade depois das 09:00.