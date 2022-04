Rúben Amorim garante Sporting recuperado e preparado para visita ao FC Porto

O treinador do Sporting garantiu hoje que já sentiu a equipa recuperada da derrota com o Benfica e preparada para enfrentar o FC Porto no encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete, Ruben Amorim admitiu que a derrota no dérbi, a contar para a I Liga, "custou", mas frisou que a responsabilidade para o desafio com os 'dragões' "é a mesma" e assumiu que a equipa vai tentar "fazer pelos menos dois golos" no Estádio do Dragão, para passar à final.

"O dia a seguir foi muito difícil, depois o primeiro dia de recuperação no relvado já foi melhor, mas ainda senti que a equipa sentiu o resultado e já está a pensar numa eliminatória que decide uma final. Hoje já os senti bem. Bem ativos, bem preparados, bem concentrados para enfrentar uma grande equipa", revelou o técnico dos 'verde e brancos'.

O técnico, de resto, repetiu várias vezes a ideia de que o Sporting vai tentar "marcar mais dois golos" do que o FC Porto, única forma que tem de eliminar os 'dragões' após a derrota por 2-1, na primeira mão, no Estádio José Alvalade.

Já a equipa de Sérgio Conceição pode empatar ou mesmo perder por 1-0 para seguir em frente, mas Ruben Amorim não acredita que isso possa alterar a forma de jogar do adversário.

"O FC Porto só sabe jogar de uma forma, que é jogar para vencer. As equipas grandes e o FC Porto, na forma em que está, no momento em que está, e temos de ligar isso ao campeonato, no momento em que o FC Porto vem, certamente não vai jogar para o empate", assumiu Amorim.

Por isso, o que o Sporting terá de fazer para levar de vencido o FC Porto é "manter a convicção" na sua forma de jogar, mesmo sabendo que é "mais fácil manter a convicção" quando a equipa está "a ganhar e está tudo bem".

"No campeonato fizemos dois golos, o que temos de fazer é voltar a jogar bem, voltar a criar oportunidades contra o FC Porto, marcar golos e não sofrer golos. Ver onde é que sofremos os golos, todos os golos que sofremos com o FC Porto tentamos analisá-los, sabendo que cada jogo tem a sua história", apontou o treinador dos 'leões'.

O Sporting visita o FC Porto na quinta-feira, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol com início marcado para as 20:15, no Estádio do Dragão, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

A equipa de Ruben Amorim procura anular a desvantagem do encontro da primeira mão, quando perdeu por 2-1 no Estádio José Alvalade.

O encontro de quinta-feira fica também marcado pelos castigos aplicados na terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol no seguimento dos incidentes registados após o final do encontro entre os dois clubes na 22.ª jornada da I Liga, que terminou empatado 2-2.

Depois de Pepe, do FC Porto, e Tabata, do Sporting, terem já cumprido, preventivamente, dois jogos de castigo, o órgão disciplinar acrescentou a ambos por 23 dias e suspensão, além de castigar o 'leão' Matheus Reis com um jogo de suspensão.