Aumenta para nove o número de mortos de ataque contra Damasco

O balanço provisório de vítimas do ataque noturno atribuído a Israel nos arredores de Damasco, Síria, subiu para nove mortos, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Cinco dos nove mortos eram soldados do regime de Damasco.

De acordo com a organização Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, tratou-se do ataque mais intenso de Israel contra a Síria, desde o princípio do ano.

Ainda de acordo com a organização não-governamental o ataque atribuído a Israel atingiu um depósito de munições e outras posições militares iranianas na Síria.

Antes, o Ministério da Defesa da Síria tinha dito que o ataque tinha feito entre os soldados sírios quatro mortos e três feridos.

"O inimigo israelita realizou um ataque aéreo ao amanhecer, lançando vários mísseis de Tiberíades [cidade no norte de Israel], visando várias posições ao redor de Damasco", disse o ministério na rede social Twitter.

"A nossa defesa antiaérea derrubou vários mísseis e a investigação indicou que quatro soldados foram mortos, outros três ficaram feridos e foram registados danos materiais ", disse o ministério.