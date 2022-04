MNE promove na Índia II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, aproveitará a deslocação a Nova Deli esta semana, onde participará na conferência "Diálogos Raisina", para promover a II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas no final de junho em Lisboa.

A conferência anual indiana, esta terça e quarta-feira, recebe vários líderes mundiais, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ministros dos negócios estrangeiros de vários países, bem como representantes do setor privado e meio académico.

Cravinho irá encontrar-se com o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, com quem aprofundará as "relações entre os dois países que, apesar da distância geográfica, partilham uma proximidade histórica", informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota enviada às redações.

"A cerca de dois meses da realização, em Lisboa, da II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, o MNE português assinalará a importância desta conferência que será um dos maiores eventos internacionais do ano", acrescenta a nota.

A segunda Conferência dos Oceanos da ONU, entre 27 de junho e 1 de julho próximos, adiada desde 2020, tem como tema o reforço da ação dos oceanos com base na ciência e na inovação.