MNE de Kiev pede à Bulgária para não ter compaixão da Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia admitiu hoje, em Sófia, saber que parte da sociedade búlgara tem sentimentos pró-russos, mas advertiu que a Rússia não merece compaixão porque "destrói, assassina, tortura e viola" pessoas.

"Estou consciente do papel da Rússia na história da Bulgária, assim como na história da Ucrânia", disse Dmytro Kuleba, em conferência de imprensa, depois de se encontrar com a sua homóloga búlgara, Teodora Genchovska, em Sófia.

E argumentou: "Historicamente, a Rússia fez algumas coisas [positivas] que continuam a viver nos sentimentos das pessoas desses dois países", mas é hoje "uma Rússia diferente".

"Destrói, assassina, tortura e viola. Esta Rússia não merece compaixão nem compreensão. Quero que todos entendam isto", sublinhou o chefe da diplomacia ucraniana.

A Bulgária é um dos dois únicos membros da NATO - juntamente com a Hungria - que se recusa a enviar ajuda militar à Ucrânia.

Os dois Governos argumentam que a entrega de armas a Kiev pode torná-los parte direta do conflito.

Na Bulgária, a questão é particularmente sensível devido à simpatia histórica relativamente a Moscovo de uma população educada durante gerações para ser grata à Rússia pela sua contribuição para a independência do país.

O apoio russo foi fundamental para a libertação da Bulgária do domínio de cinco séculos do Império Otomano na Guerra Russo-Turca (1877/1878).

Na coligação partidária que ocupa actualmente o poder na Bulgária, é sobretudo o Partido Socialista, herdeiro do antigo Partido Comunista e próximo da Rússia, a principal força que se recusa a enviar armas à Ucrânia.

Essas reticências foram hoje indirectamente confirmadas por Teodora Genchovska, ao sublinhar que o seu país já está a fazer o que pode para ajudar a Ucrânia.

"Sendo um país pequeno, tentamos ajudar o povo ucraniano de acordo com as nossas possibilidades", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros búlgara, recordando que, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, a ajuda humanitária já alcançou 1,5 milhões de euros, além de 185 mil euros canalizados através de várias organizações humanitárias.

Além disso, a Bulgária, país mais pobre da União Europeia (UE), já recebeu mais de 91.000 refugiados ucranianos, referiu a responsável.

Na mesma conferência de imprensa, Kuleba reconheceu e agradeceu esse apoio, advertindo, porém, que o que agora está em jogo ultrapassa as fronteiras do seu país.

"O que está a acontecer atualmente na Ucrânia é essencial para o futuro de toda a região e a segurança da Ucrânia é a segurança de todos os países do Mar Negro", avisou Kuleba.

O ministro ucraniano chegou à Bulgária na segunda-feira à noite, numa visita não anunciada e, segundo avançou o Governo búlgaro, irá reunir-se hoje com o primeiro-ministro do país balcânico, Kiril Petkov, e na quarta-feira com o Presidente Rumen Radev, considerado simpatizante do Kremlin.