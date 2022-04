PSD-Machico fez aprovar a reabilitação da estrada João Paulo II

A vereação do PSD eleita ao município de Machico pela coligação “Juntos Somos Machico” fez aprovar, em reunião de vereação, a abertura de um procedimento para a reabilitação da estrada João Paulo II.

De acordo com a nota enviada pela vereação, “a construção e manutenção de arruamentos públicos e de estradas municipais, constituem competências específicas da Câmara Municipal que têm um impacto directo não só na melhoria da acessibilidade e mobilidade interna, como, também, ao nível do desenvolvimento local, algo que defendemos desde a primeira hora”, acrescentando que “desde que esteja em causa a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos, o nosso contributo será obviamente no sentido de aprovar todas as medidas que venham a ser apresentadas”.