TAP retoma hoje voos para Caracas

Quando for 12h10 partirá do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o voo TP173, rumo à Venezuela com chegada prevista para as 16h00 (hora local) naquele que será o primeiro voo da TAP, após uma interrupção de dois anos.

A companhia portuguesa programou três voos especiais entre Lisboa e a capital venezuelana até 21 de Junho. Hoje será o primeiro estando programado mais duas operações: uma a 5 e outra a 16 de Maio.

Entre os passageiros estará o director regional das Comunidades e da Cooperação Externa que inicia uma viagem de de 11 dias àquele país de forte emigração madeirense.

A interrupção da operação ficou a dever-se, primeiramente, a um incidente político que envolveu Juan Guaidó, que seguia num voo Caracas-Lisboa em Fevereiro de 2020, levando à suspensão dos voos entre os dois países por um período de 90 dias, e, depois, devido ao encerramento do espaço aéreo venezuelano, como medida de combate à pandemia.