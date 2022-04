Comitiva do Club Sport Marítimo recebida na Casa da Madeira nos Açores

A Casa da Madeira nos Açores recebeu uma comitiva do Club Sport Marítimo, liderada por Rui Fontes, nas suas instalações, na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada.

Este momento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, pelo director regional das Comunidades dos Açores, José Andrade e pelo presidente do Clube Desportivo Santa Clara, Ricardo Pacheco.

"Este é um momento onde celebramos a amizade entre dois povos irmãos, que têm orgulho nas suas raízes, e que através do futebol vivenciam com fraternidade os seus fortes laços histórico culturais”, disse o presidente da Casa da Madeira nos Açores, Luís Ramos Freitas.

"Este será um fim-de-semana diferente para uma centena de madeirenses que se encontram a residir na ilha de São Miguel, que com o apoio do Club Sport Marítimo estarão presentes no Estádio de São Miguel, para assistir ao jogo, junto de outra centena de madeirenses que se deslocaram da Região Autónoma da Madeira", acrescentou.

O momento ficou ainda registado com a troca de lembranças institucionais entre os convidados bem como pela assinatura do livro de honra pelo Presidente do Club Sport Marítimo, Rui Fontes.

A equipa vai disputar o jogo com o Clube Desportivo Santa Clara, jogo a contar para 31º jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol.