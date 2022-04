No próximo sábado, 23 de Abril, o Centro de Congressos da Madeira recebe, mais uma vez, o Festival da Canção Infantil de Madeira, um evento que o Governo Regional promove há 40 anos e que nesta edição terá 10 canções concorrentes.

O festival foi apresentado hoje e recordados os objectivos que se mantêm desde a primeira edição: estimular o gosto pela música; criar a divulgar temas musicais infantis; incentivar novos autores; sensibilizar a comunidade para a importância da música na formação das crianças.

No texto de apoio ao festival é referido que "nestes 40 anos de festivais, a Madeira foi a região do país onde se criaram e interpretaram o maior número de canções para a infância".

O Festival da Canção Infantil da Madeira é organizado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e pelo Conservatório Escola Profissional de Artes da Madeira Engenheiro Luíz Peter Clode.

O espectáculo do próximo sábado começa às 16h00 e o destaque vai para as dez canções originais que serão apresentadas por crianças com idades entre os 8 e os 10 anos.

Antes de serem conhecidos os resultados finais actuam o Coro Juvenil do Conservatório, Simão Oliveira, vencedor do The Voice Kids 2021, Matilde Rebolo, vencedor a FCIM 2021 e outros grupos corais.