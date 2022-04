PS adia sessão comemorativa do seu 49.º aniversário devido ao funeral de Eunice Muñoz

O PS decidiu adiar para a próxima quarta-feira a sessão comemorativa do seu 49.º aniversário em virtude das cerimónias fúnebres da atriz Eunice Muñoz, que vão decorrer na segunda e na terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa.

"Em virtude do lamentável falecimento de Eunice Muñoz [na sexta-feira] e do luto nacional decretado, o PS adiou a sessão comemorativa do seu 49.º aniversário para a próxima quarta-feira, pelas 21:00", lê-se numa nota divulgada hoje pelos socialistas.

A sessão, inicialmente prevista para terça-feira, 19 de abril, o dia do aniversário do PS, vai realizar-se na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, e contará com a presença do secretário-geral deste partido, António Costa.

As cerimónias fúnebres da atriz Eunice Muñoz, que morreu na sexta-feira, decorrem na Basílica da Estrela, na segunda e na terça-feira, seguindo depois o funeral para o Cemitério do Alto de S. João, onde o corpo será cremado.

Entre as 15:00 e 16:00 de terça-feira, será celebrada uma missa de corpo presente, na Basílica da Estrela, estando a cerimónia de cremação no cemitério prevista para as 17:00.

Eunice Muñoz morreu no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos.

Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928, completou em novembro 80 anos de carreira.

Várias personalidades, da cultura à política, reagiram já à morte da atriz, incluindo o Governo, que, através do Ministério da Cultura, anunciou que vai decretar luto nacional no dia do funeral da atriz.