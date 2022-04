De acordo com a CNN Portugal, o site do Partido Comunista Português está inacessível desde as 06h00 após voltar a sofrer um ciberataque por parte de activistas pró-Ucrânia.

Segundo a CNN Portugal, os activistas acusam as plataformas do partido de normalizar “a violação dos Direitos Humanos”, de “intoxicar a população promovendo a desinformação” e de não merecer o 25 de Abril.

A página da juventude comunista também foi afcetada.