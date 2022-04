Albuquerque defende redução de impostos em "termos proporcionais"

Sobre as recentes declarações do líder da JPP, Élvio Sousa, que deixou uma espécie de desafio a Miguel Albuquerque para reduzir a taxa de IVA de 22% para 16%, o presidente do Governo Regional disse que “tudo é viável”, mas que é favorável ao que tem sido feito até agora, que é a redução dos impostos sobre o rendimento das pessoas e das empresas, em termos proporcionais. Para além disso, o chefe do Executivo considera que a diminuição do IVA deve ser algo pontual e sobre um conjunto de produtos que são essenciais para o bem-estar das pessoas.

Dando o exemplo da diminuição que ocorreu na restauração, onde considera que “não existiu impacto nem no consumidor nem no preço das refeições”, Miguel Albuquerque explicou que uma redução sob o rendimento deve ter uma repercussão directa no investidor e no rendimentos das pessoas.