MIUT tem forte contributo para a economia através do Turismo

O Secretário Regional de Turismo e Cultura sublinhou o forte contributo para a economia regional, através do sector do turismo, das mais de 5.500 pessoas que se deslocaram à Madeira por ocasião da realização de mais uma edição do MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2022, cuja entrega de prémios decorreu este domingo, 24 de Abril, em Machico.

Eduardo Jesus frisou que o evento deste ano “constitui um grande sucesso que se deve à organização, aos mais de 700 voluntários e ao prestígio que, naturalmente, a prova já atingiu a nível internacional”.

O governante sublinhou que a presente edição “reuniu um conjunto de recordes ao nível da participação”, e que, simultaneamente, “permitiu a satisfação de todos aqueles que nela participaram”. Na cerimonia de entrega de prémios “o contentamento era enorme” e “a alegria era evidente num ambiente fantástico”, analisou.

O secretário com a pasta do Turismo realçou também que o MIUT, “atendendo ao posicionamento que a Madeira tem de destino activo para todo o ano, constitui-se, sem dúvida alguma, como a grande referência que o destino ostenta na sua comunicação”. Neste caso concreto, disse que permite afirmar e aprofundar esta vertente da sua oferta, da montanha, “onde todos podem participar em provas diferentes, desde os 16 quilómetros aos 115 quilómetros. Isso mesmo fica comprovado pelas mais de 60 nacionalidades presentes na edição deste ano do MIUT”.

A presente edição do MIUT voltou a ter o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.