‘Baltazar Dias’ recebeu ‘Cabral do Nascimento – O Meu Avô’

O Teatro Baltazar Dias, nos dias 22 e 23 de Abril, recebeu a estreia do espectáculo ' Cabral do Nascimento - O Meu Avô', uma criação e interpretação de Filipe Crawford. Esta foi uma estreia nacional que resultou da parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Este espectáculo teve como objectivo contar a vida de Cabral Nascimento do ponto de vista afectivo e familiar do neto, Filipe Crawford.

Memórias de infância e de adolescência convividas com o seu avô, mas também através da biografia com excertos da sua obra, o criador desta peça, pretendeu fazer uma viagem à sua infância apontando para um retrato moral da integridade deste poeta madeirense. Desta forma, Filipe Crawford prestou homenagem ao seu avô.

‘Cabral do Nascimento – O Meu Avô’ é baseado na vida e obra de Cabral do Nascimento, um poeta madeirense da geração da 'Presença' e do 'Orpheu', um seguidor das correntes do simbolismo e do modernismo, classificado como "inadjectivável", por Fernando Pessoa.