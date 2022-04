Sapadores chamados a falso incêndio em casa em S. Roque

Um alerta para um incêndio numa casa no Caminho da Igreja Velha, em São Roque, levou, esta noite, à mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Contudo, quando chegaram ao local, os 'soldados da paz' depararam-se apenas com uma queimada em madeirsas, que foi rapidamente extinta.

O alerta para esta ocorrência foi dado perto das 22h00 e para o local foram mobilizados 12 sapadores e quatro viaturas, incluindo um auto-tanque pesado e uma ambulância.