Bombeiros chamados a deitar farelo em derrame de óleo ocorrido em Santo António

Um derrame de matéria ‘oleosa’ consequência de avaria no motor de veículo que esta manhã circulava na Avenida da Madalena, em Santo António, levou os Bombeiros Sapadores do Funchal a terem que se deslocar ao local para limpar o derrame do líquido gorduroso (deitar farelo) na estrada e desta forma reporem as condições de segurança para a circulação viária.

O incidente registado abaixo do Centro de Saúde deu-se por volta das 11 horas, tendo apenas condicionado a circulação, temporariamente limitada a uma fila de circulação.