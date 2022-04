CMF congratula-se com "sucesso" do concurso do Melhor Bolo de Chocolate

Realizou-se hoje, dia 14 de Abril, no Mercado dos Lavradores, a V Edição do concurso do Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, que decorreu na categoria de amador e profissional. De acordo com uma nota da autarquia a iniciativa foi "um sucesso".

Foram a concurso 10 bolos de chocolate na classificação de amador e quatro na categoria de profissional. Nesta edição, além da apresentação, textura, as características gustativas e olfatas, foi tido em conta o empratamento do bolo.

Os concorrentes esmeraram-se e submeteram à apreciação do júri verdadeiras obras de arte pasteleira.

Outra novidade desta edição foi a presença de um representante dos comerciantes do Mercado dos Lavradores no júri, além de um elemento da Escola de Turismo e Hotelaria da Madeira, um elemento em representação do Município do Funchal e o presidente da Associação de Barmen da Madeira, associação que fez parte dos patrocinadores do Mercado do Chocolate e marcou presença com um cocktail pensado em exclusivo para este certame de chocolate.

Os vencedores na categoria amadora foram: ‘Pecado de Chocolate’, de Sandra Vargem (primeiro classificado); ‘Ninho de Chocolate’, de Sara Freitas (segundo classificado) e ‘Delícia de Chocolate e Avelã’, de Fátima Fazenda (terceiro classificado).

Já na categoria profissional, o primeiro classificado foi o bolo ‘O Reguila’, de Bianca Pinto Barbosa; o segundo classificado ‘Dentada do Doutor’, da Latada do Doutor e o terceiro classificado ‘Natureza’, de Cátia Pereira.

Os primeiros classificados receberam prémio no valor de 150 euros; os segundos classificados de 100 euros e os terceiros de 50 euros.

Foi também eleito o bolo com mais votações nas redes sociais, sendo o escolhido o Bolo de ‘Berlicó’, da Isabel Brito Gomes.

Estes prémios contaram com o apoio dos Comerciantes do Mercado, dos parceiros externos como a Puratos, Escola de Turismo e Hotelaria da Madeira e os Serviços Médicos de Urgência.

No fim do evento foram fatiados e oferecidos aos presentes todos os bolos submetidos a concurso, bem como aos comerciantes.

"Foi o culminar de um evento de sucesso, que bateu recordes de visitantes e que esgotou todo o stock de produtos dos parceiros que estiveram presentes na VII Edição do Mercado do Chocolate, um evento que decorreu entre os dias 11 e 14 de abril, no novo espaço dedicado a feiras e eventos do Mercado dos Lavradores", sublinha a autarquia.