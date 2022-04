Operação da Blue Air começou com 177 passageiros

Começou hoje a operação da companhia low cost romena, Blue Air, ligando a Roménia ao Porto e à Madeira, num voo que já trouxe 177 passageiros para a Região.

O voo OB1981 saiu do Aeroporto Internacional de Bucareste-Henri Coanda, mais conhecido como aeroporto de Otopeni, na capital romena, tendo aterrado no aeroporto da Madeira às 17h42. O voo de regresso (OB1982) saiu às 18h41.

Esta será uma operação semanal, durante todo o Verão, de uma nova companhia aérea com ligações regulares à Roménia, embora no Verão do ano passado, tal como noticiámos, existiu uma primeira ligação com este país, através de uma operação charter.