Dois aviões divergidos do Aeroporto da Madeira para as Ilhas Canárias

O vento que se faz sentir em Santa Cruz já 'empurrou' dois aviões para as Ilhas Canárias. Devido à ventania, a aeronave da TUI (X3 2852) proveniente de Dusseldorf e outro voo operado pela Transavia (TO 7690) que chegava desde Paris divergiram e seguiram para duas ilhas do arquipélago espanhol.

Ambos os aviões deveriam ter aterrado no Aeroporto Internacional da Madeira pelas 9 horas da manhã. O piloto da companhia alemã (TUI Fly) foi o mais persistente, optando por andar às voltas durante largos minutos na esperança de uma 'aberta' - o que acabou por não se verificar. Já o comandante da companhia francesa (Transavia) tomou a decisão de divergir para as Canárias de forma muito mais célere.

Ver Galeria O avião da TUI Fly divergiu para Lanzarote e a aeronave da Transavia aterrou em Tenerife.

Entretanto, o avião da TUI Fly já aterrou na ilha de Lanzarote e o da Transavia pousou na pista da ilha de Tenerife, sendo estes os dois únicos problemas detectados em termos de operacionalidade aeroportuária nesta manhã de Domingo de Páscoa.

Em terra ficam, para já, os passageiros que levantavam voo da Madeira no sentido inverso, ou seja, rumo a Dusseldorf e Paris. As partidas estavam agendadas para as 10 horas.

Força do vento em Santa Cruz

De notar que a rajada máxima detectada pela estação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) instalda no Aeroporto da Madeira cifra-se nos 66 km/h, anotada precisamente no espaço de tempo em que os dois aviões divergiram. O vento médio ronda os 38 km/h.