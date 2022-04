Secretaria da Economia não comenta hipótese de Uber regressar à Madeira

Perante a constatação, em carta aberta do director-geral da Uber ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e ao Presidente do Governo Regional, de que o regime de TVDE dos Açores foi considerado inconstitucional e, por conseguinte, o da Madeira poderá seguir o mesmo caminho, a Secretaria Regional de Economia opta por não comentar.

Uber dá nova oportunidade à Região Confira as notícias em destaque na edição impressa do DIÁRIO de hoje.

Sendo o organismo do Governo Regional que trabalhou a adaptação da legislação nacional à realidade regional, nomeadamente limitando o número de veículos e de operadores no mercado madeirense, muito idêntico ao que ocorreu com o regime adaptado nos Açores e que o Tribunal Constitucional declarou ser inconstitucional, o DIÁRIO tentou obter uma reacção esta manhã, sem sucesso.

O responsável em Portugal da empresa multinacional, Manuel Pina, também referiu que enviou cartas à Procuradoria-Geral da república, à Provedora de Justiça e ao Representante da República para a Madeira dando conta desta decisão, o que abre portas ao regresso ao mercado regional depois de praticamente ter desistido em 2021 quando as medidas restritivas foram implementadas.

Uber contra limitações na Madeira O Director-Geral em Portugal aconselha a Região a “transformar o TVDE num motor de crescimento e de melhoria da mobilidade"

Contudo, refere que "a Uber continua comprometida em servir os utilizadores, motoristas e operadores TVDE da Madeira", lê-se na missiva que o DIÁRIO publicou em manchete esta quinta-feira, 21 de Abril.