Camacha retomou a tradição do Espírito Santo

Esta manhã o ambiente festivo na Camacha era outro, com o retomar da tradição as visitas do Espírito Santo.

As saloias vestidas a rigor, acompanhas pelas insígnias do Espírito Santo, o fogo, a música e o tapete de flores foram os sinais exteriores vividos, este domingo, numa igreja cheia de fiéis.

Foi também a primeira vez que o padre Óscar Andrade - pároco da Camacha há três anos, presidiu a estas celebrações, interrompidas durantes dois anos devido à pandemia de covid-19.

Veja o vídeo desta tradição do Domingo de Páscoa na Camacha.